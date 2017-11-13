T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski CIA Direktörü: Trump, Putin'den korkuyor

"Putin, Trump'ı pohpohlayarak çok iyi oynadı"

13 Kasım 2017 18:57

Eski CIA Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den korktuğunu ileri sürdü.

Vietnam’daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarının Putin’i kırdığını ve bu iddiaların Rusya ile ilişkilere engel olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, konuyla ilgili CNN’e yorumda bulunan eski CIA Direktörü John Brennan, şunları söyledi:

“Putin, Trump’ı pohpohlayarak çok iyi oynadı. Ayrıca Trump her nedense ya Putin tarafından korkutuldu, ya da onun yapabileceklerinden veya soruşturmalardan çıkabilecek sonuçtan korkuyor."

ETİKETLER

John BrennanCIAABDRusyaDonald TrumpVladimir Putin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24