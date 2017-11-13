Eski CIA Direktörü: Trump, Putin'den korkuyor

Eski CIA Direktörü John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den korktuğunu ileri sürdü.

Vietnam’daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarının Putin’i kırdığını ve bu iddiaların Rusya ile ilişkilere engel olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, konuyla ilgili CNN’e yorumda bulunan eski CIA Direktörü John Brennan, şunları söyledi:

“Putin, Trump’ı pohpohlayarak çok iyi oynadı. Ayrıca Trump her nedense ya Putin tarafından korkutuldu, ya da onun yapabileceklerinden veya soruşturmalardan çıkabilecek sonuçtan korkuyor."