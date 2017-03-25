Eski CIA Başkanı: Flynn, Türk bakanlarla Gülen'in kaçırılmasını tartıştı

Eski CIA Başkanı James Woolsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Eylül ayında Türk bakanlarla Fethullah Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye getirilmesi planlarını tartıştığını söyledi. Flynn, iddiayı reddetti.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Woolsey, bir bölümünde kendisinin de yer aldığı toplantının New York'ta bir otelde yapıldığını, görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığını söyledi.

Toplantıya geç geldiği için, önce nelerin konuşulduğunu bilmediğini söyleyen Woolsey, "Gülen'i Türkiye'ye kaçırmak için bir yol bulunması konusunda ciddi bir tartışma yapılıyordu. Buna beyin fırtınası diyebilirsiniz. Ama yasalara aykırı olacak bir konuda yapılan beyin fırtınasıydı" dedi.

Woolsey daha sonra CNN'e yaptığı açıklamada, toplantının "şüpheli" ve "kaygı verici" olduğunu söylemekle birlikte, "Bu konuda birilerine bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Ama bu açık bir kaçırma planı mıydı? Hayır" diye konuştu.

Flynn'in sözcüsü, Woolsey'nin iddialarını reddetti, "Korgeneral Flynn, hiçbir yasa dışı eylem, kaçırma ya da benzer faaliyetleri tartışmamıştır" dedi.

14 Şubat'ta istifa eden Flynn'in şirketi Flynn Intel Group'un Türkiye için daha önce lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.