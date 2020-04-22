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Eski CIA ajanından 18 yıl sonra 11 Eylül itirafı

''El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürecektik ama eski ABD Başkanı Bill Clinton engel oldu. Onu öldürseydik 11 Eylül olmazdı"

22 Nisan 2020 23:30

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski ajanı Bob Grenier'den itiraf geldi. Grenier, ''El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürecektik ama eski ABD Başkanı Bill Clinton engel oldu. Onu öldürseydik 11 Eylül olmazdı" dedi.

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