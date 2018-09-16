Eski CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Havaalanı işçileri için bir sözünüz olacak mı?

T24

Eski CHP milletvekili Melda Onur, İstanbul’a yapılacak yeni havalimanı şantiyesinde çok sayıda işçinin gözaltına alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bir sözünüz olacak mı” diye sordu.

Onur, sosyal medyadan paylaştığı mesajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na "Havaalanı işçileri ile ilgili bir sözünüz olacak mı? Ya da bir eylem planı var mı partimizin? 900 gözaltıdan bahsediliyor, sadece Kadıköy Rıhtım karakolunda 3 çocuğun tutulduğunu biliyoruz. Durum çok ağır” diye sordu.

Erdoğdu, Kadıköy'de basketbol oynadı

Dün, işçilere destek eylemi için bir grup Kadıköy’de eylem yapmıştı. En az 27 kişinin gözaltına alındığı eylem sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun aynı bölgede basketbol oynaması ve bunu sosyal medyadan paylaşması tepki çekmişti. Erdoğdu, bu paylaşımı daha sonra sayfasından kaldırdı.

Ağbaba: Takip ediyoruz

Twitter’daki eleştiriler üzerine CHP’nin bir diğer genel başkanı Veli Ağbaba, CHP’nin işçilerin yanında olduğuna dair bir mesaj paylaşmıştı. O mesaj şöyleydi:

"CHP dün olduğu gibi bugün de emeğin ve emekçinin yanında. 3.Havalimanında insanca yaşam koşulları isteyen, direnen, mücadele eden, gözaltına alınan işçilerin yanındayız.”

14 Eylül'de başlayan eylemler sonrası bölgeye sadece milletvekili olarak sadece Ali Şeker'in gittiği öğrenildi.