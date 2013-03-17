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Politika

Eski CHP'li vekil AKP'ye geçiyor

Bağımsız Milletvekili Salih Fırat AKP'ye geçeceğini açıkladı

17 Mart 2013 20:04

CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, AKP'ye katılacağını açıkladı.

Fırat yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettikten sonra hem AKP'den hem de BDP'den davet aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkisini de değerlendirdim. Memlekette hem yakınlarıma hem seçmenlerime danıştım. AK Parti'ye geçeceğimin uygun olacağını söylediler. AK Parti'ye geçişimde, çözüm süreci ve Başbakan Erdoğan'ın tutumu etkili oldu. Yıllarca süren bir çatışma ortamı vardı. AK Parti, bu sorunun çözülmesi için 2009'dan başlayan ve Ocak ayında yoğunlaşan bir süreci yürütüyor. Başbakan Erdoğan'ın çözüm için gösterdiği çaba ve ardından İmralı görüşmeleri sonucu çözüme yaklaştığımızı hissettik. Bu süreçte hükümete destek olmak gerekir. Benim kararımda da bunlar etkili oldu. Kişisel bir beklentim yok. Ülke politikası adana böyle bir karar verdim. Hayırlı olsun.''

Salih Fırat, 19 Mart Salı günü yapılacak TBMM grup toplantısında AKP'ye katılacağını da sözlerine ekledi.

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