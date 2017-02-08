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Yaşam

Eski CHP'li Sefa Sirmen tahliye oldu: Ceza veren hâkimler içerde, adalet yerini bulacak

Sefa Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

08 Şubat 2017 00:02

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP eski Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, 6 yıl 3 aylık mahkumiyeti nedeniyle girdiği cezaevinden, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Haziran'da Kocaeli T Tipi Cezaevi'ne konulan Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak bugün tahliye oldu. 

Sirmen kendisini cezaevi önünde karşılayan partililere teşekkür ederek, "Bugün yeniden doğdum. Bana bu güzelliği yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı kaldım, cezaevi hayatını yaşattılar bize. İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. İZGAZ iftihar ettiğimiz ödül alan bir projeydi. Depremde hiç yara almadan sorunsuz bir biçimde devam etti. Kamu zararı var diye 7.5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak" diye konuştu.

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