Eski CHP’li İhsan Özkes: Atatürk bugün yaşasaydı…

CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP’yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, bugünkü tweet'iyle yine gündemde.

Özkes’in o twetleri şöyle:

"Atatürk yaşasaydı…"

“CHP'yi değil adaylığını açıklayanlar Türkiye bir araya gelse kurtaramaz. CHP iflah olmaz. CHP'deki kavga CHP içinde iktidar olma kavgasıdır. CHP'liler 'Önce Türkiye' sloganlarında samimi iseler, CHP'yi kapatsınlar, kimi CHP'lilerin yararlanması dışında CHP'nin bu ülkeye yararı yok. Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu, aksi halde sirozdan değil CHP'nin bu haline kahrından ölürdü.”

Özkes’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 30 Ağustos resepsiyonu sonrası attığı tweetler, sosyal medyada tepki çekmişti.

“Hazreti Muhammed yaşasaydı, Saray’a kesinlikle girerdi” diye tweet atan eski CHP milletvekili Özkes'in 2 Nisan’da Meclis’te yaptığı konuşmada, tam tersini söylediği ortaya çıkmıştı. Özkes, "Belki geçmişte Peygamberimizle ilgili cümle kullanmam doğru değildi. Ne olmuş yani katıldıysam" demiş; Genel Kurul’daki konuşmasında, 'İsrafı itibar yaptınız. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa, o Saray'a girmez ya!' diye konuşmuştu.