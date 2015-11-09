T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski CHP’li İhsan Özkes: Atatürk bugün yaşasaydı…

“CHP'yi değil adaylığını açıklayanlar Türkiye bir araya gelse kurtaramaz”

09 Kasım 2015 17:35

CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, “Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP’yi kapatmak olurdu” iddiasında bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP'den istifa eden eski müftü İhsan Özkes, bugünkü tweet'iyle yine gündemde.   

Özkes’in o twetleri şöyle:

"Atatürk yaşasaydı…"

 

“CHP'yi değil adaylığını açıklayanlar Türkiye bir araya gelse kurtaramaz. CHP iflah olmaz. CHP'deki kavga CHP içinde iktidar olma kavgasıdır. CHP'liler 'Önce Türkiye' sloganlarında samimi iseler, CHP'yi kapatsınlar, kimi CHP'lilerin yararlanması dışında CHP'nin bu ülkeye yararı yok. Atatürk bugün yaşasaydı ilk işi herhalde CHP'yi kapatmak olurdu, aksi halde sirozdan değil CHP'nin bu haline kahrından ölürdü.”

Özkes’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 30 Ağustos resepsiyonu sonrası attığı tweetler, sosyal medyada tepki çekmişti.

“Hazreti Muhammed yaşasaydı, Saray’a kesinlikle girerdi” diye tweet atan eski CHP milletvekili Özkes'in 2 Nisan’da Meclis’te yaptığı konuşmada, tam tersini söylediği ortaya çıkmıştı. Özkes, "Belki geçmişte Peygamberimizle ilgili cümle kullanmam doğru değildi. Ne olmuş yani katıldıysam" demiş; Genel Kurul’daki konuşmasında, 'İsrafı itibar yaptınız. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa, o Saray'a girmez ya!' diye konuşmuştu.

ETİKETLER

chpihsan özkesatatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24