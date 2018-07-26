Eski CHP milletvekili Yarkadaş: Gelin, belediye başkan adaylarını üyelerin katılacağı ön seçimle belirleyelim

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mart ayında yapılacak yerel seçimi hatırlatarak, "CHP istemedikçe seçim tarihi öne alınamaz. Gelin ortak bir görüşte birleşelim. Tüm belediye başkan adaylarını üyelerin katılacağı ön seçimle belirleyelim" önerisinde bulundu.

CHP’li Barış Yarkadaş, geçen hafta imza veren delege sayısının 603’e ulaştığını, bu sayının 700’ü geçeceğini dile getirmiş; genel merkezin kurultayı toplamak için 45 gün beklemesine gerek olmadığını, 10-11 Ağustos günlerinde kurultayın yapılabileceğini söylemişti.

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Kurultay istemiyoruz' diye açıklama yapan arkadaşlarımız, tüzük kurultayında 'Üyelere dayalı ön seçim de istemiyoruz. Vekilleri ve belediye başkanlarını genel başkan atasın' görüşünde birleşmişti... Oysa ki demokrasinin temel ilkesi, temsilcileri bizzat halkın seçmesidir.

Kurultaya karşı çıkan arkadaşlarımızın ne istemediklerini öğrendik de ne istediklerini öğrenemedik! 600'ün üstünde delege, ön seçim istiyor; demokratik tüzük bekliyor; seçimin muhasebesinin yapılmasını talep ediyor. Bunlara mı karşısınız? Seçimin değerlendirilmesi şart değil mi?

Mart ayında yerel seçim var. CHP istemedikçe seçim tarihi öne alınamaz. Gelin ortak bir görüşte birleşelim: Tüm belediye başkan adaylarını ÜYELERİN KATILACAĞI ÖN SEÇİMLE belirleyelim... Böylece söz de karar da yetki de üyelerimizin olsun. Ne dersiniz?

Milletvekili olduğum dönemde; sadece vekillerin değil; belediye başkanından genel başkana dek herkesin ÜYELERİN KATILACAĞI ÖN SEÇİMLE belirlenmesi için Tüzük Komisyonu'na YAZILI önerimi sundum. O dönem bunu başaramadık. Kurultayı toplayıp tüm yetkileri üyelerimize devredelim.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunduğum yazılı önerilerimin içinde DELEGELİK SİSTEMİNİN KALDIRILMASI da vardı. SPY'de yapılacak küçük bir değişiklik bu yolu açabilirdi. Ne yazık ki; parti yönetimi bu teklifime sıcak bakmadı. Biz zamanında her şeyi söyledik.

Bazı il başkanılarımız ve vekillerimizin 'Kesinlikle kurultay istemiyoruz' açıklamasını büyük bir üzüntü ve umutsuzlukla izledim... Bizim partimiz bu olamaz! Arkadaşlarımız 'kurultaydan kaçan siyasetçiler' görüntüsüne girdiklerinin farkında değil mi? Siyasetçi meydan okur!"