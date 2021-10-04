Eski CHP Milletvekili Umut Oran: Cumhurbaşkanı adayına genel başkanlar karar veremez

Eski CHP Milletvekili Umut Oran, CHP yönetimine çağrıda bulunarak, "Ekmeleddin faciası ortadadır. Cumhurbaşkanı adayına genel başkanlar karar veremez” dedi.

CHP'li Oran, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Türkiye'ye ortak akla ve bilime dayalı, çoğulcu bir siyaset anlayışının hakim olması gerektiğinin altını çizen Oran, “Cumhurbaşkanı adayına genel başkanlar karar veremez!” dedi. Oran, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Seçmenler karar alma süreçlerinin tam merkezine yerleştirilmelidir. Geçmişte yaşanan Ekmeleddin faciası ortadadır. Her şeye karar vermek isteyen ‘tek adam' anlayışının aldığı yanlış kararlar sebebiyle Türkiye sadece yıllarını değil neredeyse tüm umudunu kaybetme noktasına gelmiştir. Artık yeni hataların yapılmasına Türk Milleti ve her yaştan Cumhuriyet çocuğu ‘hayır' demelidir. Genel başkanların, cumhurbaşkanı adayını tek başlarına ya da birkaç kişiyle belirleme hakları yoktur; olmamalıdır. 20 yıldır AKP zihniyetinin tüm bedelini ödeyen halk, kendi cumhurbaşkanı adayını da seçilebilecek kapasitede ve kabiliyettedir.”

"Parlamenter sisteme dönüş sağlanacaktır”

Cumhurbaşkanı adayının iki turlu bir seçim modeliyle belirlenmesi önerisini dile getiren CHP'li Oran, “Önce CHP üyelerinin oy vereceği, en fazla oy alan 3 adayın da hem parti üyelerinin hem de yurttaşların onayına sunularak tespit edileceği bir yöntemin olması gerekir” dedi. Benzer modellerin Avrupa ülkelerinde uygulandığını söyleyen Oran, “Seçilecek olan cumhurbaşkanı, toplumun tüm kesimlerinden oy almış olarak ülkeyi yönetecek. Parlamenter sisteme dönüş sağlanacaktır” ifadesini kullandı. Eski CHP Milletvekili Umut Oran, Türk siyasetine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı kitapçık çalışmasının da bu ay içinde kamuoyunun dikkatine sunulacağını açıkladı.

"CHP tabanı ancak başka partilerle yan yana iktidar olunabileceğine inandırılmak istenmektedir"

Umut Oran, “Dostlarımızla iktidara geleceğiz” anlayışına katılmadığını belirtip şunları söyledi: “Her siyasi parti tek başına iktidar olmak için kurulmuştur. Tek başına iktidar olmanın yoluysa sürekli örgütlenmek, yenilenmek, parti içinde yeni bir kurumsal yönetişim modeli geliştirmektir. Yani başta insan kaynağı olmak üzere sürdürülebilir kaynak kullanımına odaklanmak gerekir. Oysa CHP tabanı ancak başka partilerle yan yana iktidar olunabileceğine inandırılmak istenmektedir.”