Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire, 'ödeme kaygısı' nedeniyle mi çalıştığı özel hastaneye yatırılmadı?

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 33 yaşındaki akrabası Dilek Tahtalı'nın "özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor olmasına rağmen, muhtemelen ödeme kaygısı nedeniyle çalıştığı hastaneye götürülmemiş olabileceğini" söyledi.

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın kanser tedavisi gören 33 yaşındaki akrabası Dilek Tahtalı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tahtalı, İstanbul’da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu. Konuya ilişkin açıkalama yapan Topal, "kadının ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, özel bir hastanede çalışıyor olmasına rağmen muhtemelen maddi durumunun yetersiz kalacağını düşündüğünden çalıştığı hastaneye götürülmemiş olabileceğini" söyledi.

Konuyla ilgili olarak Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem'e konuşan Topal, Tahtalı’nın 10 Mart'ta ateşinin yükselerek, grip belirtileri gösterdiğini belirtti.

Topal, belirtilerilerin görünmesinin ardından yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Önce Cerrahpaşa’ya gidiyorlar, yer yok deyince Samatya’daki hastaneye geçiyorlar. Orada sedye üzerinde beş saat bekliyor. Annesi bana haber verince devreye girerek Türkiye Gazetesi Hastanesi’ne sevkini sağladım. Orada tedavi görüyordu. 16’sında ise Bakırköy’de Sadi Konuk Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımdaydı. Yeni getirilen ilaçtan verilecekti. Ancak kurtarılamadı."

Kemik kanseri ile mücadele ediyordu

Tahtalı’nın gençlik yıllarından beri kemik kanseri ile mücadele ettiğini belirten Topal, hastalığı nerede ve nasıl kaptığı konusunda bilgisi olmadığını da kaydetti.

12 gündür karantinada bulunan Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.