Eski CHP Milletvekili Moroğlu: Daha önce ‘tek adam' diyen Fikri Sağlar kınama cezası alırken Muharrem İnce'nin sesi çıkmadı

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan parti içi tartışma giderek tırmanırken eski İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, katıldığı son televizyon programında, "Senin partinde demokrasi var mı? Tüzüğün tek adam tüzüğü değil mi?" açıklamalarından bulunan Muharrem İnce’nin ön seçimle değil atamayla bugün kadar geldiğini söyledi. 2011 yılında Yalova’da ön seçim kararını değiştirdiğini ifade eden Moroğlu, “Üç dönemdir İnce hep atamayla geldi. Genel başkana tek adam diyor ama Fikri Sağlar bir gazeteye verdiği demeçte ‘biz de de tek adam var’ dediği için disipline verildi ve kınama cezasına çarptırıldı. Muharrem İnce’nin o zaman sesi çıkmadı” dedi.

Moroğlu, İnce'nin açıklamalarının CHP’ye umut besleyen insanlara zarar verdiğini söyledi.

İnce’ye destek verenler olağanüstü kurultay çağrısı için Türkiye genelinde aynı anda noterden imza toplayacak

“Üç dönemdir ön seçimle değil atamayla geldi”

Moroğlu’nun olağanüstü kurultay çağrısı yapan Muharrem İnce’ye ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

2011’de Yalova’da ön seçim kararı alındığı zaman karşı çıkıyor ve grup başkanvekili olduğunu söyleyerek bunun değiştirilmesini istiyor. MYK kararıyla yeri bir atama kararı aldırıyor. Geçtiğimiz dönemde atamayla geldi. Üç dönemdir Muharrem İnce hep atamayla geldi. Genel Başkan'a tek adam diyor ama Fikri Sağlar bir gazeteye verdiği demeçte ‘Biz de de tek adam var’ dediği için disipline verildi ve kınama cezasına çarptırıldı. Muharrem İnce’nin o zaman sesi çıkmadı. Muharrem İnce’nin bugün yaptığı şey de aynı şeydir.

“CHP’ye genel başkan olmak isteyen birine yakışmayacak ifadeler”

CHP’ye genel başkan olmak isteyen birine yakışmayacak kadar yanlış ifadeler kullanıyor. Böyle bir durumda tek adam Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyor ve gösteriyor ve hayır demiyorsun. Size bütün olanaklarını sunan bir parti var, dolaşacağım dedikten sonra 81 il başkanına yardımcı olun diyen bir genel başkan var. Önünü tıkayan hiçbir davranış göstermedi böyle tek adamlık mı olur. Çelişkilerle dolu üzülerek izledim.

“Bunlar sizin için kutsaldı diyerek altınları sahiplerine iade edecek”

Kişiler buna altınlarını vermiş. Ne için vermiş, bunu harca diye vermiş, "onları evimde müze yaptım saklayacağım" diyor. Hediyenin küçüğü ve büyüğü olmaz. Ya gidecek bunları sizin için kutsaldı diyerek iade edecek, geri verecek ya da bozdurup harcayacak ya da Hazineye bırakacak.

“CHP’ye, memlekete umut besleyenlere zarar veriyor”

Nereden baksan hırs hem kendine hem partiye hem de memlekete, CHP’ye umut besleyen insanlara zarar veriyor."

Muharrem ince ne demişti

Muharrem İnce Habertürk'te katıldığı programda "Senin partinde demokrasi var mı? Tüzüğün tek adam tüzüğü değil mi? Ben diyorum ki CHP kendisini yenilemelidir, Genel Başkanını da yenilemelidir, kadrolarını da yenilemelidir, tüzüğünü de yenilemelidir, programını da yenilemelidir, söylemini de yenilemelidir, bunları değiştirmelidir. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç alamazsınız. CHP yenilenmeye tüzüğünden başlamalı. CHP'nin anayasasıdır tüzüğü. Türkiye'nin anayasasıyla CHP'nin tüzüğü aynıdır. İkisi de yetkileri tek elde toplamıştır. Yapmanız gereken iş şu; CHP yenilenmelidir, tüzüğünü yenilemelidir, demokratikleştirmelidir, programını yenilemelidir" demişti.



