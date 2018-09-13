Eski CHP Milletvekili Melik: Kanal İstanbul'a değil GAP'a yatırım yapalım

CHP 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, GAP’ın tamamlanmasının, ithalat ve işsizlik gibi sorunların çözümünde önemli olduğuna dikkati çekerek Kanal İstanbul gibi projeler yerine Suruç Ovası gibi bölgelerin sulama projelerine yatırım yapılmasının, çok kısa sürede üretimi artıracağı, ithalatı azaltıp ülkeye katma değer sağlacağını kaydetti. Melik “Acil olmayan yatırımlardan hızla vazgeçilmeli, acil olan GAP gibi sulama projelerinin tamamlanmasına odaklanılmalı” dedi.

Aydınlık'tan Ekrem Demir'e konuşan Melik, Şanlıurfa’nın kaderi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) adı verilen, bölgede tarımsal sulama sorununun çözümüne odaklanan projeyle özdeşleşmiş durumda... Ekonomik baskıların giderek arttığı kentte halk, GAP’ın bir an önce bitirilmesini istiyor. GAP bittiğinde hem Şanlıurfa’nın, hem Güneydoğu bölgesinin hem de bütün Türkiye’nin zenginleşeceği belirtiliyor. Kanal İstanbul gibi projeler yerine Suruç Ovası gibi bölgelerin sulama projelerine yatırım yapılmasının, çok kısa sürede üretimi artıracağı, ithalatı azaltıp ülkeye katma değer sağlayacağı vurgulanıyor. Mehmet Vedat Melik, GAP’ın tamamlanmasının, sulama sorununun çözülmesinin, ithalat ve işsizlik gibi sorunların çözümünde çok çok önemli olduğuna dikkat çekti. Melik şöyle devam etti: “Türkiye tarımla ilgili bütün problemlerini bitirmelidir. Yalnızca Urfa’da, Antep’te, güneydoğuda değil bütün Türkiye’de sorunlar çözülmeli. Bunun da birinci şartı, bütün kaynakların öncelikle sulanabilir arazilerin sulanması konusundaki yatırımlara ayrılmasıdır.”

Pamuk üretiminin hem bölge hem de Türkiye için önemine dikkat çeken Mehmet Vedat Melik, o örnek üzerinden sulamanın çözeceği sorunlara işaret etti: “Bugün ülkemizin en büyük ihracat kalemlerinden biri pamuklu tekstildir. Pamuklu tekstil sanayisini kurabilmek, istihdam sağlayabilmek ve işletebilmek için önce pamuk üretmeniz gerekir. Türkiye yılda 700- 800 bin ton civarında balya pamuk ithal etmektedir ki, tekstil sanayini çalıştırabilsin ve onunla ihraç edip döviz kazanabilsin. Pamuk üretimi için de sulama gerekir. “Urfa ilinde bugün eğer bir zenginlik, bir varlık varsa, bunun tek nedeni sulamadır. Ama GAP Projesinde sulama miktarı yüzde 20-25’lerdedir.”

‘1-1,5 milyar dolar ülkemizde kalır’

Kaynak bekleyen birçok proje dururken paranın daha değersiz ya da belirsiz işlere harcandığına dikkat çeken Melik, şöyle sürdürdü: “Sulama demek, her tarım ürününde rekoltenin birkaç misli artması demektir. Urfa’da üretilen pamuk neredeyse Türkiye’nin ihtiyacının üçte birini karşılamaktadır. Dolayısıyla GAP bölgesindeki ovalar sulanabildiği zaman, tahmin ediyorum Türkiye’nin yılda 1-1.5 milyar dolar ödediği pamuk ithalatı son bulacaktır, bu para bize kalacaktır.”

GAP’ın sanayileşmeyi de beraberinde getireceğini ifade eden Mehmet Vedat Melik, Kanal İstanbul Projesi yerine kısa sürede geri dönüşümü alınabilecek olan Suruç Ovası’nın sulanmasının sağlanmasıyla, daha çok yarar sağlanacağını söyledi: “Diğer ürünlerde de rekolte çok artacaktır. Üretimle ilgili pamuk, buğday, mısır gibi ana sanayi ürünlerini ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar üretmeli ve yatırımlarını da ona göre yapmalıyız ki bu ürünlerde tarıma dayalı sanayi yatırımları da yapılabilsin. Orada da hem sanayi gelişsin, hem istihdam artsın. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi hâlâ Türkiye’nin en sorunlu bölgesidir. GAP bu nedenle önemlidir. Sulama projelerini bitirelim ki sanayimiz çalışsın, sanayimiz çalışsın ki ihracat yapalım, ihracat yapabilelim ki dolara bu kadar ihtiyacımız olmasın, bir sözle dolar inip kalkmasın. Kanal İstanbul’un inşaatı ne kadar sürer bilmem ama siz Suruç Ovası’nın tamamını sularsanız, yaptığınız yatırımın geri dönüşünü üç yılda alırsınız.”

Yerli malı anlayışına yeniden ihtiyaç olduğunu anlatan Mehmet Vedat Melik, “Yerli Malı Haftası çok önemli bir haftaydı. Biz çocukluğumuzda o kültürü aldık” dedi, “Yine yerli malı kullanma anlayışıyla hareket etmeliyiz, çünkü bütün dünya ülkeleri bunu getirmeye çalışıyor. Çin de Almanya da Amerika da bunu yapmaktadır.”