Eski CHP milletvekili Faik Tunay: İşte patates, soğan, güzel ülkem biraz da bunlarla oyalan

Eski CHP milletvekili Faik Tunay, yetkinreport.com’da kaleme aldığı, “İşte patates, soğan, güzel ülkem biraz da bunlarla oyalan” başlıklı yazısında devlet eliyle patates dağıtılmasına ilişkin olarak 4 soru gündeme getirdi.

Tunay şu soruları sordu:

Geçen sene ürünleri depolarında tutanlar için iktidara yakın medya tarafından “vatan hainleri” benzetmesi yapılmıştı. Fiyatlardaki artış hep buna bağlamış, günah keçisi onlar olmuştu. Şimdi ne değişti de ürünler, devletçe alınıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor? Patatesin bugün üretici için kilogram maliyeti 1 TL. Tüccar üreticiden 60-65 kuruşa alım yapıyor. Büyükşehirlerdeki marketlerde satış fiyatı ise 3 TL. Bu durumda devlet eliyle kazanan yine tüccar olmuyor mu? Kaybeden ise her zaman olduğu gibi yine üretici olmuyor mu? Yıllara yayılmış bu görünüm karşısında 2002 yılından bu yana 65 bin hektar alanda patates ekimi sonlandırılmış, Üretim miktarı ise 1,5 milyon ton azalmış durumda. Bunun önüne geçmek üzere çalışma yapılıyor mu? Patates kamyonları önünde çuvallar vatandaşlara teslim edilirken fotoğraflar çektirip, bunları paylaşan bazı kamu görevlilerinin hali ne olacak? Bu durumda dahi siyasi rant çıkarmaya çalışılması neye hizmet ediyor?

“Bugün patates, soğan, yarın bir başka ürün konuşulacak. Günlük, çözümler ile sorunları hallettiğimizi düşünüp, aslında onları halı altına süpürmüş olacağız. Ama bu şekilde devam ederse bir gün halı ortadan kalktığı zaman, acı gerçekle karşılaşacağız. Daha da acı olanı tarım ve hayvancılığı bu hale getirenler sorumluluk almayacak, konuşmayacak bile” diyen Tunay, “Türkiye’de tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Ve maalesef kurtarmak için atılması gereken son adımlar da atılmazsa, korkarım hastanın ruhuna Fatiha okuyacağız” ifadelerini kullandı.