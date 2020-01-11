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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Halk TV'deki programının sonlandırıldığını duyurdu: İlle dostun bir fiskesi yaralar beni

11 Ocak 2020 11:40

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Halk TV’de katıldığı programdan çıkarıldığını duyurdu. Erdem, Twitter hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, bir telefonla yayına katılmasına son verilmesinin kendisini incittiğini söyledi.

Halk TV'de ekranlara gelen “Şimdiki Zaman Siyaset” adlı programı Gürkan Hacır sunuyor; Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu.

Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokrasi için hapse düştüm ancak incinmedim. Fakat bir telefon ile Halk TV'de programıma son verildiğinin söylenmesi beni incitti" dedi ve "Neticede ben 'İlle dostun bir fiskesi yaralar beni' noktasındayım" diye ekledi. 

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