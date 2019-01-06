Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek: AKP, hukukta, insan haklarında, Avrupa Birliği yolunda çok büyük reformlar yaptı

Eski CHP Milletvekili, Berhan Şimşek, AKP'nin 2002 ile 2007 yılları arasında çok iyi işler yaptığını söyledi. Şimşek, "Haklarını teslim edelim. Hukukta, insan haklarında, Avrupa Birliği yolunda çok büyük reformlar yaptılar. 2007’den sonra maalesef düşman yaratarak iktidar oldular. Bir şey üretmediler" dedi.

"Siyaset Türkiye’de mesleksizlerin işi"

Siyasete girmeden önce ticaret uğraşan ve sinema oyunculuğu yapan Şimşek, siyasete girdiğine pişman olmadığını olmadığını söyledi. Milletvekili seçildikten sonra ilk dönemler sinemanın rüyalarına girdiğini ve büyük travmalar yaşadığını ifade eden Şimşek, "Siyaset Türkiye’de mesleksizlerin işi. Benim mesleğim vardı. Türkiye’de siyaset zengin olma aracı. Benim param vardı. Biz namusumuzla yaptık servetimizi. Vekilliğim bittikten sonra da parti görevim 2011’e kadar devam etti. 2011’den sonra geri döndüğümde de benim yaptığım filmi gösterecek sinema kalmamıştı. Benim çekeceğim filme para yatıracak yapımcı da kalmamıştı. Sektör bitmişti. Çünkü 2002 itibarıyla başlayan siyaset, Türkiye’deki bütün alanları kendi kapsama alanı içine aldı. Kendi sanatçısını, kendi yönetmenini sahiplendi" dedi.

"Hakların teslim edeyim AKP çok iyi işler de yaptı"

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Şimşek, "İktidarın takdir ettiğiniz yanı yok mu hiç?" sorusuna "Yaptıkları iyi şeyler de var elbette. Mesela bu sigara meselesi 10 numara iş. 2002 ile 2007 arasında çok iş yaptılar. Haklarını teslim edelim. Hukukta, insan haklarında, Avrupa Birliği yolunda çok büyük reformlar yaptılar. 2007’den sonra maalesef düşman yaratarak iktidar oldular. Bir şey üretmediler. gözle görülür ne var? Duble yolları var. yeşil yok. İstanbul’da soluk alabiliyor muyuz? Eğitim, sağlık, yargı, gençlik, sanat nerede? Milletvekili olamayışımızın nedenleri arasında soru önergeleri de vardır. Berhan şimşek gelirse yine sorgular diye korktular. Benim partimden de buna çanak tutanlar oldu, rant için" yanıtını verdi.

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Posta gazetesinde yayımlanan Berhan Şimşek söyleşinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz