Eski CHP milletvekili Aygün hakkında, Cumhurbaşkanına hakaretten dava

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün hakkında, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Birgün’de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek'in hazırladığı iddianamede, Aygün'ün, 28 Ağustos 2015'te Twitter'dan paylaştığı mesaj aktarıldı. İddianamede, Aygün'ün, soruşturma sırasında alınan savunmasında, hakaret suçlamasını kabul etmediğine ve eleştiri hakkını kullandığını ifade ettiğine yer verildi.

Aygün'ün, mesajla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunarak, hakaret ettiği" kaydedildi ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.