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Eski CHP'li Teoman Sancar'a şantaj davasında sanıkların cezaları belli oldu

1'i polis 4 kişiye ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi

16 Haziran 2021 21:20

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj yaptıkları gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın 9'ar yıl hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. 1'i polis 4 kişiye ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

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