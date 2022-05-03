Eski CHP'li milletvekili Kemal Demirel hayatını kaybetti

Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 22’nci ve 23’üncü dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa milletvekili 67 yaşındaki Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kentteki 'tren' projeleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Demirel’in yarın düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “22 ve 23'üncü dönem Bursa milletvekilimiz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kemal Demirel kimdir?

Kemal Demirel, 17 Mayıs 1955'te Kırklareli'nde doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ile Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun olan Demirel Bursa'da özel eğitim kurumunda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.