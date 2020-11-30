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Politika

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ifadeye çağrıldı

30 Kasım 2020 23:05

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın "TOBB Başkanı ve şirketi Yassıada'yı mahvetti" dediği gerekçesiyle ifadeye çağrıldığı belirtildi. 

Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, olayı sosyal medya hesabında duyurarak, iktidara tepki gösterdi. 

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat, "TOBB Başkanı ve şirketi Yassıada'yı mahvetti" dediği için İst Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağırıldı.

Cemal Canpolat, salı günü ifade verecek. Gördüğünüz gibi hukuk reformu tüm hızıyla sürüyor. Öyle ki; hızına yetişemiyoruz!

 

 

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