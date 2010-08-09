-ESKİ CHP GENEL BAŞKANI BAYKAL NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın oğlu Ediz Tatı ile Vildan Sever'in nikah törenine katıldı. Buca Gölet'te gerçekleşen törende, Ediz Tatı'nın nikah şahitliğini Deniz Baykal, Vildan Sever'in şahitliğini ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Nikahı Ercan Tatı kıydı. Baykal, çiftin evlilik cüzdanını geline teslim ederek, ''Ailenin geleceği, her şeyi ona emanet'' dedi. Genç çifte mutluluklar dileyen Deniz Baykal, siyasetin toplumun bir parçası olduğunu ifade ederek, Tatı ile sadece aynı siyasi partiye üye olduğu için düğüne gelmediğini kaydetti. Baykal, ''Neden, sadece siyaset arkadaşlığı değildir. Bizim siyasetçiler olarak insani, vicdani görevlerimiz vardır. İyi ve kötü günde birbirimizin yanında olmak zorundayız'' diye konuştu. Baykal, gelinle damadın baskı altında kalmadan ''kabul ediyorum'' dediğini hatırlatarak, referanduma da gönderme yaptı. Baykal, ''Son günlerin siyasi konusu olan referandum var. Onlar da, nikahta 'hayır' diyemeyeceklerine göre 'evet' demek zorundalar. Evet yerine de 'kabul ediyorum' ifadesini kullandılar. Konu yanlış anlaşılmasın sadece evlenmeye 'evet' dediler. Çifti bu mutlu günlerinde en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullandı. Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı da ailesi adına törene katılanlara teşekkür etti. Çiftin ömür boyu birbirlerini bırakmadan, mutlu bir hayat sürmelerini isteyen Tatı, laik Türkiye'yi daha üst seviyeye çıkaracak ve onu yaşatacak torunlar istedi. Törene, CHP İzmir milletvekilleri Canan Arıtman, Mehmet Ali Susam, Selçuk Ayhan, Ahmet Ersin, Bülent Baratalı, CHP'li belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Törenden erken ayrılan Deniz Baykal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt vermedi. Baykal, güzel bir tatil geçirdiğini ve arkadaşlarıyla görüşme imkanı bulduğunu söylemekle yetindi.