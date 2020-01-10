Eski CHP Genel Başkanı Baykal: Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Libya ile yapılan askeri anlaşmanın çok önemli olduğunu savundu. Baykal, anlaşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu’na konuşan Baykal, dış politikanın hamaset ve husumetle yürütülemeyeceğini belirtti.

Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Baykal, “Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı. Askerlerimizle siyasetçilerimizle önceden destek olmalıydık.

Siyasi ahlak bunu gerektirir. Gidip savaşmak yerine Libya'ya, 'Silah, asker, teknoloji neye ihtiyacın var?' dememiz lazımdI” dedi. Baykal, “Silah yerine barış eli uzatmak daha farklı. Zaaflarını görerek yardım etmek gerekirdi. Diplomatlarımızla Libya'ya giderek bir tek Libyalının burnu kanamadan bunu yapmalıydık” diye konuştu.

Baykal, “Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı.

Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli” ifadesini kullandı.

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