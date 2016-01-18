Eski CHP Adana Milletvekili hayatını kaybetti

CHP Adana eski milletvekillerinden 84 yaşındaki avukat Emin Bilen Tümer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in de babası olan Emin Bilen Tümer, geçen cuma günü rahatsızlanarak Acıbadem Adana Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1973-1977 yılları arasında 14'üncü dönem CHP Adana milletvekili olarak görev yapan 3 çocuk babası Emin Bilen Tümer, beynine oksijen gitmemesi sonucu hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çekmesine karşın 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayı olan oğlu Zülfikar İnönü Tümer'e destek vermek için tekerlekli sandalyeyle oy kullanan Emin Bilen Tümer'in vefatı, yakınları ve sevenlerini acıya boğdu. Öğretmen Ülker Tümer'in de eşi olan Emin Bilen Tümer, yarın saat 11.00'de Asri Mezarlıkta toprağa verilecek. Tümer ailesi de taziyeleri merkez Seyhan İlçesi'ndeki ASKİ Sokağı'nda bulunan evlerinde kabul edecek.