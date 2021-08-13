Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Öztürk: Dere yatağında betonlaşmaya, HES'lere kim izin verdiyse sorumlu odur

2014-2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşarlık yapan Prof. Mustafa Öztürk, "Yaşanan bu sel felaketinde bu şehirleşmeye, bu HES'lere, tomruk depolarına, dere yatağında betonlaşmaya kim izin verdiyse, Mustafa Öztürk de dahil ise, onlar sorumludur" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olan Öztürk, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde dere yatağına yapılaşmanın rolünü değerlendirdi. "Hiçbir sel felaketi 1 dakika içerisinde olmaz ama Bozkurt'ta oldu" diyen Öztürk, "Dere yatağının 400 metreden 15 metreye daraltıldığı söyleniyor, bu felaket bir olay ya bu. Eğer bu dere yatağı böyle daraltıldıysa buna vesile olanlar mutlaka belirlenmeli ve ortaya serilmeli" şeklinde konuştu.

"Demek ki Giresun olayından ders çıkarmamışız"

Müsteşarlık görevinin ardından 24. dönem AK Parti milletvekiliği de yapan Prof. Öztürk, "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi yeni bir olay değil daha önce de Giresun'da olmuştu. Giresun olayından demek ki ders çıkartamamışız" dedi.

"Dere yatakları yapılaşmaya açıldığı zaman Bozkurt faciası olur"