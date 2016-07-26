Eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Mehmet Pakdemirli gözaltına alındı

Manisa'da, darbe girişimine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) görevden uzaklaştırılan eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin de aralarında bulunduğu 21 akademik ve idari personel gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, CBÜ'de bir süre önce açığa alınan 102 personelden 27'si hakkında gözaltı kararı verildi.

Talimat gereği harekete geçen polis, eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ile Erdoğan Özkaya, Hayati Turhal, Ömer Faruk Noyan, Ersel Obuz, Mehmet Görül, Yunus Uygun, Harun Çoban, Mehmet Günay, Ali Avcı, Tarık Uluçay, Murat Özsaraç, Yalçın Gölcük, Zafer Akan, Salahaddin Akçay, Mustafa Ökmen, Beytullah Taş, Gökmen Bilgili, Mehmet Bilgehan Yüksel, Muhiddin Bağcı, Rıza Bağcı'yı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 6 kişinin de arandığı bildirildi.Gözaltına alınan 21 kişinin işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, 20 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, titiz bir çalışma neticesinde üniversiteden toplam 102 personelin görevinden uzaklaştırıldığını, bundan sonra da görevden uzaklaştırmaların olabileceğini bildirmişti.