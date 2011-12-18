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Yaşam

Eski Çek lider ve edebiyatçı Vaclav Havel öldü

Çek Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı ve edebiyatçı Vaclav Havel 75 yaşında hayatını kaybetti.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Çek Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı ve edebiyatçı Vaclav Havel 75 yaşında hayatını kaybetti.
 

Ünlü Çek yazar ve siyasetçi Vaclav Havel 75 yaşında hayata veda etti. Havel'in basın sözcüs tarafından yapılan açıklamada, edebiyatçı ve devlet adamı Havel'in uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü belirtildi.


Çek televizyonu, uzun süredir rahatsız olan Havel'in 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Havel'in yardımcısı Sabina Dancecova da Havel'in, ülkenin kuzeyindeki evinde bu sabah öldüğünü belirtti.


Eski Çekoslovakya'da 1989'da yapılan Kadife Devrimin öncülerinden olan Havel, Çek Cumhuriyeti'nde 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerde cumhurbaşkanı oldu. Ülkenin 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak barışçı bir şekilde ikiye bölünmesinde de önemli rol oynayan Havel, yeni Çek Cumhuriyeti'nin de ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.


1998'de yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Havel, Şubat 2003'te eski siyasi rakiplerinden Vaclav Klaus tarafından yenilgiye uğratıldı ve cumhurbaşkanlığı dönemi sona erdi.


Son dönem Çek tarihinin en önemli aydınlarından olan tiyatro yazarı ve şair Havel'in 1960'lı yıllardan bu yana çok sayıda piyes, kitap ve siyasi denemesi yayımlandı.

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