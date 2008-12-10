Eski Çeçen komutana suikast

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Çeçenistan ordusunda bir dönem görev yaptığı öne sürülen kişi, başından silahla vurularak öldürüldü



Eşi ve bir çocuğuyla birlikte misafirlikten dönen İslam Canibekof’a otomobilini Yukarı Dudullu Mahallesi Elalmış Caddesi Asya Sokak’ta oturduğu evin önüne park ettikten sonra silahla ateş açıldı. Başına 3 kurşun isabet eden Canibekof, olay yerinde hayatını kaybetti.



Cesedi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Canibekof’un, daha önce Çeçenistan ordusunda görev yaptığı, evli ve 6 çocuğu bulunduğu, battaniye ticareti yaptığı, yaklaşık 6 yıldır İstanbul’da yaşadığı ve bu sürede birçok adres değiştirdiği öğrenildi.



Cinayetin tanığı olan Canibekof’un eşi, ifadesine başvurulmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi’ne götürüldü.



Olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığını ifade eden polis yetkilileri, olay yerinde bulunan boş kovanların az rastlanır türde olduğuna dikkati çekerek, saldırıda kullanılan silahın türünü belirlemeye çalıştıklarını bildirdiler.

