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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Laçiner tutuklandı

Tutuklananlar arasında Sedat Laçiner'in kardeşi Vedat Laçiner de var

23 Temmuz 2016 14:13

Çanakkale'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in de bulunduğu 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki gün gözaltına alınan ÇOMÜ eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, kardeşi Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner, akademisyenler Halil Şimşek, Mehmet Fatih Yavuz, İbrahim Türkyılmaz, Hüseyin Özdemir, Aziz Kılınç ve Cengiz Ataşoğlu, dün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale Adliyesine sevk edildi. Aralarında Laçiner’in de bulunduğu 7 kişi mahkemece tutuklanırken Mehmet Fatih Yavuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 7 kişi, daha sonra Çanakkale E tipi cezaevine gönderildi.

ÇOMÜ eski Rektörü Sedat Laçiner, Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz yargılanıyordu.
 

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