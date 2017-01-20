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Bilim / Teknoloji

Eski çalışanı anlattı; Steve Jobs'tan sonra Apple'da neler değişti?

"Tim Cook başa geçtiğinden beri bazı şeyler çok değişti"

20 Ocak 2017 16:49

Eski bir Apple çalışanı Twitter üzerinde Apple'ın artık sıkıcı olduğunu söyledi.

 

Shift Delete'de yer alan habere göre, Apple'ın eski yazılım mühendisi Bob Borrugh'a göre, Tim Cook başa geçtiğinden beri bazı şeyler çok değişmiş. Yeni CEO ile birlikte Apple, heyecan veren dinamik yapısını kaybetmiş ve sıkıcı operasyonlar şirketine dönüşmüş.

Kendisi uzun bir süre boyunca hem Steve Jobs hem de Tim Cook ile birlikte çalışan Borrugh, şirketin iPod, iPad ve iPhone markalarında yazılım bölümünden sorumlu olarak çalıştığını söyledi.

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