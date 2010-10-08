-ESKİ BÜYÜKELÇİNİN TÜRKİYE SEVDASI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Afganistan'dan 13 yıl önce geldikten sonra Türkiye'den bir daha kopamayan Afganistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Dr. Selam Asım, ailesiyle birlikte açtığı lokantada ülkesinin lezzetlerini müşterileriyle paylaşıyor. Yemekleri eski büyükelçinin eşi, servisleri ise kızı ve oğlunun yaptığı ''Afganistan Sofrası''nda, Özbek pilavı, Buhara mantısı, Firini tatlısı gibi Afganistan'a özgü tatlar beğeniye sunuluyor. Eski Büyükelçi ve aynı zamanda Afganistanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin Başkanı Dr. Asım, Afganistan Özbeklerinden olduğunu, 4'ü kız olmak üzere 8 çocuğu bulunduğunu söyledi. Türkiye'ye 1997 yılında resmi görevle geldiğini belirten Asım, ''Ancak Taliban, Kabil'i işgal ettikten sonra biraz karışık durumlar meydana geldi. Ondan sonra 1998'de görevi bıraktım, sonra resmi görev yapmadım. Afganistan'dan bazı teklifler geldi, ancak uygun bulmadığım için dönmedim'' dedi. Çocuklarının Türkiye'deki eğitimini yarım bırakmak istemediğini, kültürel ve daha birçok açıdan ülkesine benzediği için Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini bildiren Asım, şöyle konuştu: ''Son 1 yıldır Afganistan Sofrası'nı işletiyorum. Burada yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Lokanta açmamın nedenlerinden biri, dostlarla karşılaştığımız zaman, Afganistan dediğimiz zaman, herkes zannediyordu ki orada uyuşturucu var, savaş var, Taliban gibi bir örgüt var. Bu madalyonun bir yüzü olarak anlatılmış. Oysa Afganistan köklü bir tarihe, zengin bir kültüre sahip. Ben madalyonun diğer yüzünü de insanlara göstermek istedim. Afganistan, her ne kadar etnik gruplar kendi aralarında sıkıntı yaşamış gibi görünse de derin bir kültürel tarihe sahip. Bir ülkenin mutfağı, kültürünün bir parçası. Bunu sergilemek istedim. Ayrıca eve gelen misafirlerimiz, yemeklerimizi yedikten sonra 'tekrar ne zaman tadabiliriz?' diye soruyordu. Biz de yemeklerimizi herkes tadabilsin istedik.'' Türkiye'ye Afganistan'dan gelen çok sayıda öğrencinin de olduğuna dikkati çeken Asım, ''Onların da burada adresleri olsun, memleket özlemini azaltalım diye düşündük'' dedi. Lokantanın duvarlarını Afganistan'ın yöresel giysileri ve ülkeyi tanıtan fotoğraflarla süsleyen Dr. Selam Asım, Türk müşterilerinin de açıldığı ilk günden beri Afganistan Sofrası'na yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi. -''SAVAŞÇI ASKERLERİN YEMEĞİ: ÖZBEK PİLAVI''- Afganistan mutfağının Türk mutfağıyla benzer özellikler taşıdığını ancak bazı yemeklerde pişirme tarzlarının farklı olduğunu ifade eden Asım, ünlü yöresel yemeklerinin özelliklerini de anlattı. Özbek pilavı hakkında bilgi veren Asım, ''Özbek pilavını, eski imparatorların, savaşçı askerleri için hazırlattığını söylerler. Şişkinlik yapmayan, kilo aldırmayan, enerji veren bir yemek hazırlansın demişler. Sonuçta içinde parça eti, kuru üzümü, havucu bulunan, özel pirinçten yapılan Özbek pilavı ortaya çıkmış. İnsanlar ne kadar yeseler de şişkinlik yapmıyor ve kilo aldırmıyor. Kullandığımız pirinci de yurt dışından getirtiyoruz'' diye konuştu.