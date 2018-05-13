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Eski Büyükelçi Şefik Fenmen hayatını kaybetti

Fenmen, 17 Şubat 1959'da Adnan Menderes'i taşıyan ve Londra'da düşen uçaktaydı

13 Mayıs 2018 15:45

Emekli Türk Büyükelçi Şefik Fenmen 95 yaşında hayatını kaybetti. Şefik Fenmen, 17 Şubat 1959'da Adnan Menderes'i taşıyan ve Londra'da düşen uçaktaydı. 

Fenmen'in vefatını, gazeteci Şeref İşler duyurdu.

İşler, sosyal medya hesabından, "Büyük amcam ve emekli büyükelçi Şefik Fenmen bugün vefat etti. Tahran büyükelçisiyken ASALA militanlarının öldürme teşebbüsünden kurtuldu; daha sonra Adnan Menderes'le düşen uçaktaydı, ve Başbakanla birlikte sağ kurtuldu. İşte, ne acı ki, insan ölümden hep kaçamıyor" diye yazdı.

Şefik Fenmen kimdir?

Robert Koleji ve Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1947 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdür yardımcılığını yapmıştı. 1967-1970 yılları arasında ve 1978-1980 yıllarında Protokol Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Kopenhag (1970-1974), Şam (1974-1978), Stokholm (1980-1984) ve Oslo (1984-1986) büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Başbakan özel kalem müdür yardımcısı iken, 1959 yılında Londra'da düşen Türk Uçağı'nda bulunmuş ve yaralı kurtulmuştu.

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