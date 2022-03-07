"Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, korumasını topuğundan vurdu" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden AKP’li Recep Altepe’nin eski korumasını topuğundan vurduğu iddia edildi. Altepe’nin emniyette verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını söyledi.

Bursa'da yayın yapan yerel haber sitesi Şehir Medya'da yer alan habere göre; görevden el çektirilen eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, 4 Mart 2022 Cuma namazından sonra eski korumasını topuğundan vurdu.

Altepe’nin yakın dostları Seyfettin Avşar, İsmail Hakkı Arsan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu yakın çevresinden 6 kişinin olduğu ortamda olayın gerçekleştiği belirtildi.

''Yanlışlıkla ateş aldı''

Olayın ardından topuğundan vurulan koruma hastaneye kaldırılırken, Altepe’nin verdiği ifadede silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldığın söylediği öğrenildi. Olayın görgü tanıklarının da benzer ifade verirken, ancak olayın yaşanma şekli kafaları karıştırdı.

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