T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Burdur Valisi, 'FETÖ'den tutuklandı

Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi’ne gönderildi

10 Ekim 2017 23:38

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski vali Hasan Kürklü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi’ne gönderildi.

2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı..

ETİKETLER

Hasan Kürklüburduvalitutuklamafetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24