Eski Burdur Valisi, 'FETÖ'den tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski vali Hasan Kürklü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi’ne gönderildi.

2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı..