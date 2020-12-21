Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in sınırda eroinle yakalandığı iddia edildi

Türkiye'nin eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in Hamzabeyli sınır kapısından Bulgaristan'a piyasa değeri 5 milyon Euro olduğu belirtilen 100 kilogram eroinle yakalandığı iddia edildi.

İddiayı LeMonde'un eski İstanbul muhabiri Guillaume Perrier paylaştı.

İddiaya göre aynı zaman Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı olan Veysel Filiz, 9 Aralık tarihinde Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yaparken Hamzabeyli sınır kapısında Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı arama sırasında ailesinin de bulunduğu otomobilin bagajında 100 kg eroin ile yakalandı.

Oğlu Fırat Filiz: Babama komplo kuruldu

Belemtürk Genel Yayın Yönetmeni Cihan Çöl'e konuşan Veysel Filiz'in oğlu Fırat Filiz'in babasına kumpas kurulduğunu savunurken, olayla ilgili dosyaya gizlilik geldiğini söyledi.

"Bir dönem Brüksel Basın Müşaviri olarak görev yaptığı sırada geçirdiği soruşturma sonrası görevinden açığa alınan eski Brüksel Basın Müşaviri Veysel Filiz'in Bulgaristan Hamzabeyli sınır kapısında kendisininde içinde bulunduğu arabanın zula diye tabir edilen bölümünde yüksek miktarda eroin yakalanması ile ilgili olarak oğlu Fatih Filiz, Belemtürk Genel Yayın Yönetmeni Cihan Çöl'e, babası Veysel Filiz'e komplo kurulduğunu söyledi.

Fatih Filiz, 9 Aralık tarihinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili olarak, “Şuan da bir soruşturma yürütüldüğü doğrudur. Fakat dosyada gizlilik kararı olduğu için süreçle ilgili olarak size fazla detaylı bilgi veremeyeceğim”.

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Gizlilik kararı olmasına rağmen bu olayın basına sızdırılmış olmasını da anlamış değilim. Sorduğunuz haber sitesinde yayınlanan bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Ancak olayda ele geçirilen maddelerle babamın herhangi bir şekilde alakası ve bilgisi yoktur. Bu durumun aksini gösterir somut bir delil de dosyada bulunmamaktadır.

Ele geçirilen madde miktarı yüksek olduğu için, babam şuan tedbiren tutuluyor. Zira geçmiş dönemlerde babamın çok ön plana çıkması sebebiyle medyada bir infial yaratmaması için bu yönde bir tedbire başvuruldu. Kısa süre içerisinde olayların iç yüzü ortaya çıkacak ve babamın suçsuzluğu anlaşılacaktır.” dedi.

"Fransa'da gelişen olaylar Müslüman toplulukları hedef alıyor"

Strazburg Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olan Veysel Filiz'in kişisel Twitter hesabında Fransa hükümetine ilişkin eleştirileri sabitlediği görülüyor.

Veysel Filiz kimdir?

Avrupa'ya giden Türk göçü birçok alanda insanımızın yetişmesine vesile olmuştur. Toplumsal süreçleri takip edip, gelişmeler ile ilgili süreçleri sivil mücadelesine yansıtan Veysel FİLİZ, Strazburg Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olmuştur.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda mücadele veren ve özellikle Müslüman Toplulukların Temel Haklarını savunma alanında öne çıkan Veysel Filiz, Avrupa Konseyi Uluslararası STK'lar Konferansı yönetiminde 5 yıl görev yapmıştır.

Bu çalışmalarının akabinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının teklifi üzerine ''Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'' görevini 3 yıl boyunca yürüterek alanında birçok yeniliklere imza atmıştır.

Filiz, Avrupa'nın en etkin İslamofobi'yle mücadele kuruluşu olan Sosyal Uyum için Avrupalı Müslümanlar Girişimi - EMISCO'nun sözcülüğünü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'nun Genel Başkanlığını ve Gönül Elçileri Uluslararası Farkındalık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Onursal Başkanlığı görevlerini halen yürütmektedir.

AGİT, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi gibi hükümetlerarası kuruluşlardaki çalışmalarıyla 2018 yılında Avrupa'nın en etkin lobicisi ödülüne layık görülen Filiz ; Irkçılık, İslam ve Müslüman karşıtlığı, nefret suçları, diaspora politikaları ve sosyal uyum konularında uzmanlığıyla Avrupa'da, Balkanlarda ve Türkiye'de tanınmış bir şahsiyettir.