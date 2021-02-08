Eski Britanya Başbakanı May, Trump elini tuttuktan sonra eşini aramak durumunda kalmış

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Eski Britanya Başbakanı Theresa May'in, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ı ilk ziyaretinden sonra evini arayıp eşine, "Birazdan Trump'ın elimi tuttuğu fotoğraflar dünyada dolaşıma girecek" dediği belirtildi.

May, 2017'de Trump'ın göreve başlamasından kısa süre sonra ABD Başkanı'nı NATO hakkında olumlu bir açıklama yapmaya ikna etmek için Washington'a gitmişti.

Norma Percy'nin BBC'de yayınlanacak olan 'Trump Takes on the World' belgeselinde eski Britanya Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Fiona McLeod Hill, "Yürürken Trump, bir anda elini tuttu Bu hepimizi şaşırttı. Sonra öğrendik ki Theresa'yı da şaşırtmış" dedi.

Hill, "Elini geri çekemezdi, o yüzden yapabileceği bir şey yoktu. Görüşmeden sonra söylediği ilk şey, 'Medyaya düşmeden öne Philip'i arayıp başka bir adamın elini tuttuğumu söylemeliyim' oldu" diye konuştu.