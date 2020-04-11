Eski Britanya başbakanı May, sosyal mesafe kurallarına uyarak 45 dakika market sırası bekledi

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Britanya'nın eski başbakanı Theresa May, Reading'de bir marketin önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak 45 dakika sıra bekledi.

Daily Mail'in aktardığına göre eski Britanya lideri, 45 dakika boyunca önündeki ve arkasındakilerle arasına 1.5 metre mesafe koydu ve arada telefonunu kontrol ederken çevreyi izleyerek zaman geçirdi

May, marketin içinde de 45 dakika geçirdikten sonra tek bir poşetle marketten çıktı.

63 yaşındaki May, Brexit sürecinde yaptığı hamlelerin başarısız olmasının ardında Muhafazakar Parti genel başkanlığını ve başbakanlığı bırakmıştı.

May, milletvekili olarak görev yapmaya devam ediyor.