Eski Britanya Başbakanı Cameron'ın koruması silahını 'helada' unuttu, başı belaya girdi

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Eski Britanya Başbakanı David Cameron'ın koruması kendi silahını ve eski Birleşik Krallık liderinin pasaportunu bir tarifeli uçuşun tuvaletinde unuttuktan sonra yakın koruma görevinden alındı.

Daily Mail'in aktardığına göre korumanın dolu silahı British Airways uçuşundaki bir başka yolcu tarafından bulunup kabin ekibine teslim edildi. Korumanın tuvaleti kullanırken silahı kılıfından çıkardığı sonra da almayı unuttuğu düşünülüyor.

The Sun'ın aktardığına göre korumanın pasaportu da eski başbakanınkinin yanında bulundu. Gazeteye konuşan bir yolcu, "Pilot uçakta bir silah bulunduğunu doğruladıktan sonra herkes panik oldu" dedi. Pilotun, silahın sahibinin yetkisi olduğunu söyleyerek yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Görgü tanığı silahın geri verildiğini, ancak tepkiler üzerine kabin ekibinin kalkıştan önce silah el koyduğunu aktardı.

New York Londra uçuşu yaşanan olaylar sebebiyle bir saat rötar yaptı.

Britanya polisi olayla ilgili açıklama yaparak görevli memurun saha görevinden alındığını duyurdu.