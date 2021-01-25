Eski Britanya Başbakanı Brown: Yönetim yapısı değişmezse 'başarısız devlet' haline geleceğiz

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Eski Britanya Başbakanı Gordon Brown, hükûmet yapılarına "ciddi reformlar" yapılmazsa Britanya'nın "başarısız devlet" haline gelebileceğini söyledi.

Brown, yerel yönetimlere daha çok güç verilmesi gerektiğini söyleyerek Lordlar Kamarası yerine bölgelerin seçeceği temsilcilerden oluşan bir meclis kurulmasını tavsiye etti.

Daily Telegraph gazetesi için bir köşe yazısı kaleme alan Brown, "reform yapmış bir devlet ile başarısız devlet olma arasında seçim yapmanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Britanya'da anketler, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasına yapılan desteğin arttığını gösteriyor.

Brown, İskoçya'nın ilk defa Birleşik Krallık'ın kendilerinden farklı bir rotada olduğunu hissettiğini söyledi. Eski başbakan, birçok yerel yönetiminin merkezin kendileriyle teması kaybettiğini hissettiğini iddia etti.