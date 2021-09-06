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Dünya

Eski Britanya başbakanı Blair: Radikal İslamcı terörizm, Batı için hâlâ en büyük tehdit

"Askerle değer taşımaya çalışmaktan vazgeçmemeliyiz"

06 Eylül 2021 12:49

Eski Britanya Başbakanı Tony Blair, Batı'nın hala radikal İslamcı terör örgütlerinin 11 Eylül benzeri saldırı düzenlemesi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bu sefer biyoterörizm kullanılabileceğini ifade etti. 

ABD Başkanı Joe Biden'a da çağrı yapan Blair, "demokratik hükümetlerin değer taşımak ve savunma yapmak için askeri güç kullanmaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

El Kaide'nin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümü için düşünce kuruluşu Rusi tarafından yapılan bir etkinlikte konuşan Blair, radikal İslam terörizminin Batı için hala en büyük tehdidi oluşturan başlık olduğunu ifade etti. 11 Eylül saldırıları sırasında Britanya'nın başında olan Blair, ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerini desteklemişti. 

"Batı'nın libneral demokrasi anlayışının başka yerlerde uygulanabilir olduğunu düşünmemiz aptallıktı' düşüncesinin yaygınlaşmasının kendini üzdüğünü" ifade eden Blair, biyoterörizm saldırılarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine inandığını dile getirdi.

Blair, radikal İslam ile sadece SİHA'larla mücadele edilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

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