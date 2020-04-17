Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula: 'Mağara adamı' Bolsonaro, halkı toplu katliama sürüklüyor

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Brezilya'nın eski lideri Luiz Inácio Lula da Silva, "mağara adamı" olarak nitelendirdiği halefi Jair Bolsonaro'nun Koronavirüs konusunda "sorumsuzca" davranarak Brezilya'yı "toplu katliama" götürdüğünü ifade etti.

The Guardian'a konuşan Lula, Bolsonaro'nun sosyal mesafe uygulamalarını baltalayarak ve sağlık bakanını görevden alarak Brezilya'da Ekvador'da yaşananların bir benzerinin yaşanmasına zemin oluşturduğunu söyledi. Ekvador'un sağlık sistemi çökme noktasına geldiği için insanlar evlerinde Covid-19 sebebiyle ölenlerin cesetlerini sokaklara bırakmaya başladı.

"Bir başkanı sadece onu sevmediğimiz için deviremeyiz" diyen Lula, "Ancak Bolsonaro suç işlemeye ve halkı toplu katliama sürüklemeye devam ederse kurumların Bolsonaro'yu görevden almanın bir yolunu bulması gerekecek" ifadelerini kullandı.

2003 ile 2010 yılları arasında ülkeye liderlik eden Lula, "Toplumun bir bölümünün bu durumun ne kadar ciddi olduğunu ve neden evde kalmaları gerektiğini anlamaması normal. Özellikle ülkelerinin başkanı buna 'ufak bir nezle' diyen bir mağara adamı olduğunda" dedi.

Brezilya'da şu ana kadar yaklaşık 30 bin 891 vaka görüldü ve bin 952 kişi hayatını kaybetti.