Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Lula hakkında yolsuzluk davası talebi

Brezilya savcılığı, eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi hakkında yolsuzluğa karışma suçlamasıyla dava açılması için mahkemeye başvurdu.

Silva ve eşi, Sao Paulo'nun tatil kasabası Guajara'da 3 katlı lüks bir apartman dairesine sahip olmakla suçlanıyor.

Savcılar apartman dairesinin, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS adlı inşaat şirket tarafından, Lula ve eşi için satın alınıp yeniden inşa edildiğini iddia ediyor.

Lula da Silva dairenin kendisine ait olmadığını ve suçlamanın siyasi amaçlı olduğunu belirtmişti.

Guaruja'daki apartman dairesinin değerinin yaklaşık 750 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

Lula daha önce de yolsuzluğa karışmakla suçlanmış ancak bu suçlamayla yasal adım atılmamıştı.

Savcılar, aralarında eski OAS yöneticileri de olmak üzere 6 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu.

Mahkemenin birkaç gün içinde Lula hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Basın toplantısı düzenleyen savcı Deltan Dalagnol, "Lula, Petrobras'taki yolsuzluğun baş patronuydu. Güç piramidinin en tepesindeki isimdi. Lula, Petrobras'a, yolsuzluk yaparak hükümetteki siyasi partiler için para toplayacak üst düzey isimleri atadı. Lula'nın karar gücü olmadan bu entrikanın varolması imkansız olurdu" dedi.

Geçen yıl patlak veren Petrobras skandalında, şirketin açtığı kârlı ihalelerde rüşvet alındığı ve rüşvetin bir kısmının hükümetteki İşçi Partisi de dahil olmak üzere siyasi partilere dağıtıldığı iddia edilmişti.

OAS'ın eski başkanları da, Petrobras'tan kazançlı ihaleler almak için yetkililer ve siyasetçilere rüşvet verme suçundan geçen yıl tutuklanmış ve 16 yıl hapse mahkum edilmişti.

2 milyar dolardan daha fazla rüşvet verildiğini,

Eskiden sendika lideri olan 70 yaşındaki Lula, Brezilya'yı 2003 - 2011 yılları arasında yönetmişti.

Görevden alınmıştı.

Lula yıl başında, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediğini açıklamıştı.

Ancak Temmuz ayında Petrobras'la ilgili soruşturmayı engellemeye çalışma suçlamasından hakkında dava açılmıştı.

BBC'nin Güney Amerika ekonomi muhabiri Daniel Gallas, Lula'nın hakkında böyle bir dava açılmasını bekliyor olduğunu ve kamuoyu yoklamalarının Lula'nın yeniden başkanlık için hâlâ şansı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.