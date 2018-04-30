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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Boydak Holding yöneticilerine istenen ceza belli oldu

Sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesi istendi

30 Nisan 2018 21:14

Kayseri'de, Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı 'FETÖ' davasında savcı mütalaasını açıkladı. Sanıkların holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi ve üst yönetici Memduh Boydak'ın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savcı celse arasında mütalaasını tamamlayarak mahkemeye sundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Memduh Boydak'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, sanıklar Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedilmesini istedi.

Savcı mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesini (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesiyle sonuçlanan yaptırım) talep etti.

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