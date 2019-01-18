Eski Bolu İl Jandarma Komutanı'na 1 yıl 8 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, FETÖ/PDY soruşturası kapsamında tutuksuz yargılanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan beraat ederken, \'görevinin gereklerine aykırı hareket etmek\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Türker Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan polis memuru Ozan Özen\'in Bolu\'daki cenaze töreninde şehidin annesi Emine Özen\'in elini öpmüştü.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında eski İl Jandarma Komutanu Albay Türker Yılmaz, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi olarak iletmediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği, olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediği iddiasıyla tutuklanmıştı. 2 ay tutuklu kalan Türker Yılmaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Türker Yılmaz, darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılınca saat 05.00 sıralarında Vali\'ye ayrıntılı bilgi verdiği, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı\'nın, darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara\'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı ifadeleri yer almıştı.

Hakkında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Türker Yılmaz, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. \'Görevini yerine getirmediği\' ve \'suçu bildirmediği\' gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Türker Yılmaz, son savunmasında suçlamaları reddetti. Yılmaz, savunmasında \"40 yıla yakın meslek hayatımda vatanıma milletime tehdit arz eden terör örgütleri ile mücadele ettim. Kanunların bana verdiği yetki doğrultusunda hareket ettim. Böyle bir örgüte asla üye olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, \'kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama\' suçundan Türker Yılmaz’ın 1 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme Heyeti, Türker Yılmaz’ın \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan ise beraatine karar verdi.

15 TEMMUZ’DA ŞEHİT OLAN POLİSİN ANNESİNİN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Türker Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul\'da şehit olan polis memuru Ozan Özen\'in Bolu\'daki cenaze töreninde şehidin annesi Emine Özen\'in elini öpmüştü.



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