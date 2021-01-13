Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales, Koronavirüs'e yakalandı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs semptomları gösterdikten sonra testi pozitif çıkan Morales'le ilgili yapılan açıklamada "Durumu stabil ve tedavi altında" ifadeleri yer aldı.

61 yaşındaki eski devlet başkanı Morales'in geçen hafta Cochabamba'da koka üreticileriyle bir grup toplantısında olduğu öğrenildi.



Bolivya'da 176 bin 761 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Morales, Bolivya'da ordu ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanmıştı.