Eski boksör Chris Eubank'ın MMA dövüşçüsü oğlu ölü bulundu!

Eski profesyonel boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi profesyonel boksör olan oğlu Sebastian Eubank, Dubai'deki bir plajda ölü olarak bulundu.



Boks dünyası güne acı haberle başladı. Dünyaca ünlü boksör Chris Eubank'ın oğlu hayatını kaybetti.

Chris Eubank oğlu için "Meydan okumayı seven ve bilgeliği kabul eden derin bir düşünür" ifadesini kullandı.

29 yaşında beklenmedik bir biçimde hayatını kaybeden Sebastian'ın boğularak öldüğü bildirildi.

Chris Eubank ölen oğlunun ardından, "Bu sözleri yazacağımı düşünmezdim. Ailem ve ben, acı haberi alınca yıkıldı. 30. doğum gününü kutlayacaktık" diye konuştu.

Sebastian Eubank 1 ay önce baba olmuş ve oğluna Raheem adını vermişti.