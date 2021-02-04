Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Özkan, Melih Bulu'nun açıklamasını yalanladı: Aday olduğuma göre tercihimin ne olduğu ortada

Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun "Arkadan destek veriyor" açıklamasını yalanladı. Özkan, "Aday olduğuma göre tercihimin ne olduğu ortada" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özkan, "Bulu'ya destek veriyor musunuz?" sorusuna, "Ben kendisiyle ilk atandığı gün ya da bir gün sonra devir teslimden dolayı görüştüm. Uzunluğu 3-5 dakikadır. Destek verebileceğim görüşmemiz ve ilişkimiz olmadı. Aday olduğuma göre tercihimin ne olduğu ortada… Aleyhine veya lehine çalışacak değilim." yanıtını verdi.

Özkan, "Bu sürecin daha iyi ve şeffaf olabileceğine yönelik fikirler olabilir. Belki seçim daha ideal koşullarda sağlanabilir. YÖK'e sorumluluk düşüyor. Ben atanırken protesto edilen şey, yöntemin kendisiydi. Beni protesto edenlerin sayısı şu anki sayıyla karşılaştırılacak düzeyde değildi. Öğrencilerle konuştum. Bana hocalarımın desteği vardı. Üçüncü gün 500'ün üzerinde emekli ve görevli hocamızla değerlendirme yaptık. Bana yönelik protesto bir hafta sürdü." diye konuştu.

Özkan, "Bana karşı eylem yapılmasını beklemezdim. Böyle bir manzara olmaması için çok uğraştım. Bunlar Türkiye'nin en başarılı öğrencileri. Mezun olunca çok önemli kuruluşlarda görev alacaklar. Bu şekilde görülmek ve hitap edilmek istiyorlar. Bir beklentileri var." ifadesini kullandı.

Özkan, okula polis çağırmadığını belirtti.