Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon'a 'görevi kötüye kullanma'dan 1 yıl hapis cezası

Eski Bodrum Belediye Başkanı Kocadon ile Bodrum Belediyesi'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı'nın Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar belli oldu.

Mahkeme, sanıkları 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kocadon'un avukatı Mehmet Türkoğlu, karar duruşmasının ocak ayında yapıldığını ancak Koronavirüs salgını süreci dolayısıyla tebligatın ellerine yeni ulaştığını söyledi.

"Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Türkoğlu, "Daha kesinleşmemiş bir karar. İstinaf sonucunu bekleyeceğiz. Kararın bozulacağına inanıyoruz. Hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kocadon ve Aytı hakkında, 2012'de verilen bir tadilat yapı ruhsatıyla ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılmıştı.