Eski BM Genel Kurulu Başkanı John Ashe tutuklandı

Eski Birleşmiş Milltler (BM) Genel Kurulu Başkanı ve Antigua-Barbuda BM Daimi Temsilcisi John Ashe, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla ABD'nin New York şehrinde tutuklandı. Ashe'nin 1,3 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edildi.

Zaman'ın haberine göre, federal savcı, John Ashe'nin Çinli emlak şirketlerinden uzun yıllar rüşvet aldığını belirtti. Ashe'nin 1.3 doları aşkın rüşvet aldığı, New York'taki evine bir basketbol sahası yaptırdığı, 54 bin dolar değerinde Rolex saat aldığı, 40 bin dolara BMW'nin lüks arabası X5'i uzun süreliğine kiraladığı ve Hong Kong'ta lüks otellerde tatil yaptığı belirtildi. Ashe'in nüfusunu kullanarak Çinli emlak şirketleri başta olmak üzere farklı iş sahalarında çalışanlara yardımcı olarak kendisine yarar sağladığı ifade edildi. Eski genel kurul başkanı ve eşinin, 2013-2014 vergi iadesi formunda da bazı yanlış bilgiler vererek ihlal ettiği belirtildi.

Toplam 6 kişi tutuklandı

BM 68. Dönem Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen ve 2004 yılından bu yana Antigua-Barbuda BM Daimi Temsilciliği yapan Ashe'nin, Çinli şirketlerden aldığı rüşvet karşılığında, etkisini ve çevresini kullanarak bu şirketlere değişik ülkelerde devlet ihaleleri alabilmeleri için devreye girdiği, rüşvet skandalının 2011'den başlayarak geçen yılın sonuna kadar sürdüğü açıklandı.

BM'yi şoke eden ruşvet skandalı ile ilgili olarak, aralarında iki Çinli işadamı, Dominik Cumhuriyeti eski BM Daimi Temsilcisi Francis Lorenzo'nun da bulunduğu toplam 6 kişinin tutuklandığı belirtilirken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un sözcüsü Stephane Dujarriç yaptığı açıklamada, "Genel sekreter, BM'nin bütünlüğünün kalbi sayılan eski BM Genel Kurulu Başkanı ile ilgili iddialar nedeniyle şoke oldu, çok rahatsız oldu" diye konuştu.