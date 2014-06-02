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Yaşam

Eski BKM oyuncusuna silahlı saldırı

BKM'nin eski oyuncularından Emrah Okay, iki bacağından silahla vuruldu

02 Haziran 2014 10:13

Bir dönem BKM’de oyunculuk yapan Emrah Okay, Beşiktaş'ta işlettiği kafede kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından vurulan Okay, yaklaşık 200 metre kaçtıktan sonra cadde üzerinde yere yığıldı. Okay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Kazan Sokak’ta bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir dönem Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) oyunculuk yapan Emrah Okay, işlettiği kafede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında 3 el ateş edilirken kurşunlardan ikisi Emrah Okay’ın iki bacağına isabet etti. Saldırı sonrası kanlar içerisinde kalan oyuncu, yaklaşık 200 metre kaçarak Barbaros Bulvarı’na geldi.

Burada caddenin karşısına geçen Okay, yol kenarında bekleyen ticari taksiye binmek isterken yere yığılarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah Okay’ın yaralı bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri, yaralı oyuncuya ilk müdahaleyi yaparak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği kafe ile oyuncunun yere yığıldığı noktayı güvenlik şeridine alarak delil topladı.

Polis, olayı gerçekleştiren ve sonrasında olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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