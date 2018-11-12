Eski Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson: Birleşik Krallık "tam teslimiyetin" kıyısında

Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin hazırlanmakta olan Brexit anlaşmasıyla "tam teslimiyetin kıyısına" sürüklendiğini savundu.



Johnson, Başbakan Theresa May'in Birleşik Krallık'ı, Brexit sonrasında Avrupa Birliği'nin gümrük birliği içine hapsedecek bir anlaşmayı parlamentodan geçirmeye çalıştığını, böyle bir Brexit anlaşmasınını "tam teslimiyet" anlamına geleceğini ileri sürdü.



Telegraph gazetesine yazan Johnson, "Birleşik Krallık hükümetinin tam teslimiyetin kıyısına gelmiş göründüğüne gerçekten inanamıyorum. Cari anayasal pozisyondan çok daha kötü bir şeyi imzalamanın eşiğindeyiz. Anlaşmadaki koşullar ancak bir koloniye uygulanabilir" diye uyardı.