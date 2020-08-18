Eski bir CIA çalışanı, Çin'e savunma sırları satmakla suçlandı

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ABD'de federal savcılar eski bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanını Çin'e savunma sırlarını satmakla suçladı.

Alexander Yuk Ching Ma isimli ABD vatandaşının 10 seneden uzun süre önce CIA'in personel dosyaları ile ticari belgelerini Çin istihbaratına verdiği ve karşılığında on binlerce dolar aldığı iddia edildi.

Hong Kong'da doğup daha sonra ABD vatandaşı olmaya hak kazanan 67 yaşındaki Ma, mahkeme kayıtlarına göre Çin istihbaratı üyesiymiş gibi davranan gizli bir CIA ajanına, "Anavatanın başarılı olmasını istediğini" söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre 1982 ile 1989 arasında CIA için çalışan Ma, 2001'de Çin istihbaratı ile iş birliği yapmaya başladı. Savcıların iddiasına göre Ma, bilgileri Çin istihbaratına Hong Kong'daki bir otelde verdi ve karşılığında 50 bin dolar aldı.

ABD'de geçen senelerde başka emekli istihbarat çalışanları da Çin için casusluk yapmakla suçlandı. Trump hükûmeti sıklıkla Çin'i ABD'den ulusal güvenlik ve ticaret sırları çalmaya çalışmakla suçladı.